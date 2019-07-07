شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. راموس يغادر الغردقة بعد قضاء إجازه 4 أيام بصحبة أسرته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر اليوم الأحد، سيرجو راموس، قائد نادى ريال مدريد الاسبانى، مدينة الغردقة، بعد قضاء إجازه بها 4 أيام بصحبة أسرته، حيث غادر على متن الطائرة الخاصة برجل الأعمال كامل أبو على.

وكان راموس وأسرته وصلوا للغردقة مساء الثلاثاء الماضى، حيث قضى أغلب أوقاته فى الغردقة فى رحلات بحرية مختلفة بشواطئ ابو منقار ومجاويش والحفتون، والألعاب المائية فى الفندق.

ونشر رامرس عدة صور له خلال الرحلات البحرية التى قام بها فى الغردقة بصبحة أسرته.

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قائد ريال مدريد فى الغردقة



راموس يستمتع بجمال الطبيعة فى الغردقة



راموس برفقة اسرته



راموس برفقة اسرته فى الغردقة