التحالف الدولي للسلام والتنمية ينظم وقفة سلمية أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف.. صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

نظمت البعثة المشتركة للتحالف الدولي للسلام والتنمية، وقفة سلمية أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف تحت شعار "اتحدوا من أجل السلام"، تضمنت الوقفة معرضًا للصور التي تعبر عن أضرار العمليات الإرهابية التي حدثت في السنوات الأخيرة، والتي ضربت العديد من دول أوروبا وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

وتأتي هذه الوقفة، وفق بيان، اليوم الأحد، في إطار اهتمام التحالف الدولي للسلام والتنمية ومقره بجنيف، بنشر ثقافة السلام لدي الشباب حول العالم ونبذ العنف والتطرف.

وأكد أحمد سعيد، المدير التنفيذي للتحالف، أنهم سيزورون أكثر من دولة خلال المرحلة القادمة، وسيتم تنفيذ أنشطة بمساعدة الشباب لنشر ثقافة السلام.

وشهدت الوقفة إقبالًا كثيفًا من مختلف الجنسيات، حيث عبَّروا عن دعمهم للسلام في العالم وقاموا بكتابة بعض العبارات المناهضة للإرهاب.

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كما وجه المشاركين نداءًا إلى الأمم المتحدة لمحاسبة الدولة الداعمة للإرهاب، ومنعها من توفير التمويل والملاذ الآمن والمنابر الإعلامية للإرهابيين، كما طالبوا كافة دول العالم بالوفاء بالتزاماتها لمكافحة الإرهاب.

وأكد المشاركون، أهمية دور الشباب والمرأة، ومنظمات المجتمع المدني في نشر ثقافة السلام بين المواطنين ومكافحة الإرهاب، واتفقوا على تعزيز العمل المشترك على مستوى العالم، وتقرر إنشاء "منتدى صٌناع السلام والتنمية".

وأشار أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، إلى أن المنتدى يسعى إلى العمل من خلال الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لحشد وتنظيم جهود الشباب وبناء قدراتهم، ليتمكنوا من الحوار فيما بينهم، وكذلك مع صناع وواضعي السياسات عبر العالم من أجل المساهمة في بناء السلام ووقف العنف والتطرف والإرهاب ومنع خطاب الكراهية والتمييز والعنصرية، وإعادة الاعتبار لقيم احترام حقوق الإنسان ومساعدة الشعوب والحكومات في إدراك وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

ويضم التحالف الدولي للسلام والتنمية 40 منظمة مجتمع مدني من أوروبا وأفريقيا وآسيا والمنطقة العربية، وتم الإعلان عنه في شهر مارس من 2018، وذلك على هامش اجتماعات الدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.