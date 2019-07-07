محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:
تحظر هيئة السكة الحديد، نقل عدة طرود عبر جميع القطارات، سواء النوم أو المكيفة وكذلك المطورة والمميزة، إعمالا بالفقرتين 1و2 من الفقرة السادسة بلائحة " نقل المستعجل".
وتشمل - بحسب بيانات صادرة عن الهيئة- هذه الطرود التالي:
- الأصناف القابلة للالتهاب.
- البضائع الخطرة
- المفرقعات
- البضائع الضارة والسامة
- حيوانات غير أليفة.
وتنص اللائحة على أنه في حالة ضبط أي راكب يحمل هذه الطرود، فيتم تسليمه إلى شرطة القطار إن وجدت بأول محطة بها نقطة شرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
كانت هذه تفاصيل خبر 5 طرود "محظور نقلها" عبر السكة الحديد.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.