5 طرود "محظور نقلها" عبر السكة الحديد.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

تحظر هيئة السكة الحديد، نقل عدة طرود عبر جميع القطارات، سواء النوم أو المكيفة وكذلك المطورة والمميزة، إعمالا بالفقرتين 1و2 من الفقرة السادسة بلائحة " نقل المستعجل".

وتشمل - بحسب بيانات صادرة عن الهيئة- هذه الطرود التالي:

- الأصناف القابلة للالتهاب.

- البضائع الخطرة

Advertisements

- المفرقعات

- البضائع الضارة والسامة

- حيوانات غير أليفة.

وتنص اللائحة على أنه في حالة ضبط أي راكب يحمل هذه الطرود، فيتم تسليمه إلى شرطة القطار إن وجدت بأول محطة بها نقطة شرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.​