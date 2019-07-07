البيئة تبحث التعاون مع جامعة حلوان للتوعية بفوائد تدوير المخلفات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

عقدت وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات وجامعة حلوان، اجتماعًا تنسيقيًا لبحث التعاون في مجال إعادة تدوير المخلفات بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني، وذلك في إطار تفعيل خطة وزارة البيئة في تنفيذ مبادرة المشاركة المجتمعية للتوعية بمنظومة النظافة للشباب والمجتمع المدني بمشاركة شباب الجامعات.

وبحسب بيان، تناول الاجتماع تنفيذ عدد من الأنشطة البيئية ومنها إنشاء وحدة لإدارة المخلفات داخل الجامعة، وتنفيذ خطة توعية مع بداية العام الدراسي المقبل لرفع الوعي البيئي لدى طلبة الجامعة، والتدريب على كيفية الاستفادة الكاملة من المخلفات بمشاركة التخصصات المختلفة من كليات الجامعة، مما يكون له مردود اقتصادي يعمل على تنمية موارد الجامعة.