صورة تذكارية للرئيس السيسي مع قادة دول وحكومات الاتحاد الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - نيامي- أ ش أ:
التقطت صورة تذكارية للرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد مع قادة دول وحكومات الاتحاد الأفريقي قبيل بدء القمة الأفريقية الاستثنائية بالنيجر.
ويترأس الرئيس السيسي القمة - التي تعد ذات أهمية خاصة - حيث تشهد إطلاق منطقة اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية بعد استكمال نصاب تصديقات الدول الأفريقية ودخول الاتفاقية حيز النفاذ.
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