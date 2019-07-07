محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
تفقد وزير التنمية المحلية، يرافقه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، موقف السيارات بميدان الجيزة للاطمئنان على سير العمل بالتعريفة الجديدة بعد تطبيقها.
وخلال جولة وزير التنمية المحلية بميدان الجيزة لمتابعة سير العمل بالموقف بعد الزيادة الجديدة لأسعار البنزين، استوقف الوزير أحد المسنين، وطالبه بتوفير العلاج اللازم له نظرًا لسوء حالته الصحية.
ووجه وزير التنمية المحلية، الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة، باتخاذ اللازم وتوفير سيارة إسعاف فورًا لنقله لتلقي العلاج بمستشفى أكتوبر المركزي.
كانت هذه تفاصيل خبر خلال جولته بموقف الجيزة.. وزير التنمية المحلية يوجه بعلاج مسن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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