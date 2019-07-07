وزير العدل يحضر لدار القضاء العالي لتقديم التهنئة لرئيس الأعلى للقضاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

استقبل المستشار عبد الله أمين محمود عصر رئيس محكمة النقض - رئيس مجلس القضاء الأعلى، صباح اليوم الأحد، المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل بدار القضاء العالي؛ حيث حضر وزير العدل لتقديم التهنئة بمناسبة اختياره من قبل الرئيس السيسي، وتوليه المنصب بعد أن حلف اليمين .

المستشار عبد الله أمين محمود عصر هو من مواليد7/8/1950 حاصل على ليسانس الحقوق جامعة عين شمس عام 1973 بتقدير جيد جداً، وعين معاوناً للنيابة في ديسمبر من ذات العام، وتدرج في وظائفها حتى عين قاضياً بالمحاكم الابتدائية في 1/10/1981 ثم رئيساً للنيابة العامة حتى ندب للعمل، بالتفتيش القضائي ثم محامياً عاماً بالنيابة العامة 1990 .

وترشح للعمل قاضياً بمحكمة النقض عام 1994 ثم نائباً لها عام 1996، وندب للعمل رئيساً للمكتب الفني لمحكمة النقض منذ عام 2010 حتى تاريخه بالإضافة لرئاسته إحدى الدوائر المدنية بالمحكمة، وتم ندبه عضواً بمجلس كلية الحقوق - جامعة القاهرة لمدة عامين بجانب عمله .

-كما تم إعارته نائباً لرئيس المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية لمدة ست سنوات ورئيساً لدائرة بمحكمة القيم بالنقض، وتم استلامة العمل بعد أدائه اليمين .