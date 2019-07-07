صعق كهربي كلمة السر.. لغز العثور على جثة طفل داخل مخزن بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات العثور على جثة طفل داخل مخزن بمنطقة الهرم. وتبين بالفحص أنه لا توجد شبهة جنائية، وأن الوفاة نتيجة تعرض الطفل لصعق كهربي بطريق الخطأ. نقلت الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.

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