خلال شهر.. ضبط قضايا تهرب ضريبي بقيمة مليار جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال شهر يونيو الماضي في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط 179 قضية تهريب (ملابس جاهزة، أقمشة أجنبية الصنع، مواتير مستعملة، لعب أطفال، مستلزمات طبية، أمتعة شخصية، أدوات رياضية، معدات مطاعم، مولدات مستعملة، أدوات منزلية، ماكينات طباعة مستعملة، مستحضرات تجميل، معدات مستعملة، أجهزة كهربائية، مستلزمات كمبيوتر، أجهزة لاسلكية، أحذية رياضية، قطع غيار سيارات، معدات مستعملة) بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي في تلك القضايا (1,863,227,947–مليار وثمانمائة ثلاثة وستون مليونًا ومائتان سبعة وعشرون ألفًا وتسعمائة سبعة وأربعون جنيهًا مصريًا).

وضُبط في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد قضيتين تهريب عملات أجنبية ومحلية مختلفة، بلغ إجمالي المبالغ المضبوطة ("مصري- أجنبي بما يعادله بالجنيه المصري" 1,497,604 واحد مليون وأربعمائة سبعة وتسعون ألفًا وستمائة وأربعة جنيهًا مصريًا) .

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كما ضُبط في مجال ضبط مخالفة الإجراءات الجمركية 61 قضية، قدرت قيمة الغرامة الجمركية بمبلغ وقدره ( 17,965 سبعة عشر ألفًا وتسعمائة وخمسة وستون جنيهًا )، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب الآثار تم ضبط قضيتين بمضبوطات بلغت (24 عملات معدنية أثرية ترجع لعصور مختلفة).

وفي مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة تم ضبط 22 قضية بمضبوطات بلغت (25,302,581) قرص مخدر، وكمية من مخدر الحشيش وزنت ( 1866,481كيلو جرام )، وكمية من مخدر الكوكايين وزنت ( 2,500 كيلو جرام – 4 لفافات من ذات المخدر)، وكمية من مخدر البانجو وزنت ( 57,515 كيلو جرام )، وزجاجة إسبراي من عقار كونترمال المخدر، وكيس من مادة MDA المخدرة، وكمية من نبات الماريجوانا.

ونجح رجال مجال مكافحة جرائم تهريب الأجهزة اللاسلكية والتنصت، من ضبط 5 قضايا، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية والأسلحة ومشتملاتها تم ضبط 14 قضية متنوعة، من بينها ضبط حوالي 20 طن ألعاب نارية "مختلفة الأحجام والأشكال"، وضُبط في مجال مكافحة جرائم تهريب السولار المُدعم 11 قضية بمضبوطات بلغت (2500) لتر سولار مُدعم، قدرت قيمة فارق الدعم بمبلغ وقدره (6,600) ستة آلاف وستمائة جنيهًا مصريًا.

تحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيقات.