ضبط 57 قضية تهرب ضريبي وجمارك خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، توجيه حملات أمنية مكبرة استهدفت المتهربين من سداد الضرائب والجمارك، لحماية الاقتصاد الوطني. أسفرت جهود شرطة مكافحة التهرب الضريبي خلال 24 ساعة، عن ضبط 57 قضية في مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهي، تحري مدين لمصلحة الضرائب". تحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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