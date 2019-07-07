ضبط 16 طن "طحينة" مجهولة المصدر بمصنع غير مرخص بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ضبطت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الإسكندرية قرابة 16 طن منتجات ومستلزمات إنتاج سلع غذائية "طحينة" مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات داخل مصنع غير مرخص بدائرة قسم شرطة برج العرب. أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية قيام المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية – كائن بدائرة قسم شرطة برج العرب بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الغش التجاري من خلال تصنيع مواد غذائية "طحينة" بدون ترخيص مستخدماً خامات مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وطرحها للبيع بالأسواق. Advertisements وباستهداف المصنع المشار إليه. أمكن ضبط كمية قدرها (15,930 طن " منتج نهائي غير مطابق للمواصفات – مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر"). تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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