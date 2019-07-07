ضبط 10 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
واصلت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، شن حملات أمنية مكبرة لاستهداف سارقي التيار الكهربي من الباعة الجائلين والمواطنين وأصحاب المحال التجارية، مما يضر بالاقتصاد الوطني.
وأسفرت جهود مباحث الكهرباء خلال 24 ساعة عن ضبط 10399 قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة ومخالفات شروط التعاقد.
كما وجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.
وأسفرت جهود شرطة النقل والمواصلات خلال 24 ساعة عن ضبط 10 قضايا "سرقات عامة، مخدرات، سلاح أبيض، نشل"، و961 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية.
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