إحباط ترويج 2 أطنان و700 ألف كيلو دواجن مجهولة المصدر في الأسواق بالقاهرة- (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (مسئول عن مجزر دواجن -كائن بدائرة قسم شرطة دار السلام -مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) لإدارته المجزر "بدون ترخيص"، وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "دواجن" مذبوحة خارج المجازر الحكومية المرخصة مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المجزر على كميات قدرها (2,780 طن مقطعات دواجن)، جميعها مجهولة المصدر، وبمواجهة المسئول عن المجزر، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الأسواق، وتشديد الرقابة على القطاعات التموينية ومكافحة كافة صور الغش التجاري حفاظاً على صحة المواطنين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.