خلال يوم.. ضبط 46 مشتبها بهم في حملة أمنية بمحيط الأهرامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: شنت إدارة شرطة المرافق حملة لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظراً لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين. واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية بالهرم وأسفرت خلال الـ 24 ساعة الماضية في مجال البحث الجنائي عن ضبط 46 مشتبها بهم، وتنفيذ 7 أحكام قضائية. وفي مجال مجهود إدارة شرطة المرافق تم ضبط 194 مخالفة متنوعة. جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة العامة للتحقيق.

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