مصر | النقض تقبل طعن المتهمين بأحداث عنف ميدان الشهداء بحلوان وتعيد محاكمتهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النقض تقبل طعن المتهمين بأحداث عنف ميدان الشهداء بحلوان وتعيد محاكمتهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قبلت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من المتهمين في قضية احداث العنف التى وقعت بميدان الشهداء بحلوان واعادة محاكمة المتهمين.

وكانت قد قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى في ابريل 2016 بالسجن المشدد 10 سنوات لـ 7 متهمين منهم عضو مجلس شعب سابق، والسجن 15 عاما لـ 9 متهمين غيابيا، وذلك على خلفية اتهامهم بأحداث العنف التى وقعت بميدان الشهداء بحلوان عقب فض اعتصام رابعة العدوية.

ووجهت النيابة إلى المتهمين عدة اتهامات من بينها: استعراض القوة، والتلويح بالعنف وحيازة أسلحة غير مرخصة، ومقاومة السلطات وتكدير السلم العام، فضلًا عن الانضمام إلى جماعة إرهابية.