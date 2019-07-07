مصر | تقرير مفتش الصحة يكشف سر وفاة الطفل المعثور على جثته في الهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير مفتش الصحة يكشف سر وفاة الطفل المعثور على جثته في الهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقرير مفتش الصحة عن عدم وجود شبهة جنائية في وفاة الطفل المعثور على جثته داخل مخزن بمنطقة الهرم، وتبين وفاته إثر تعرضه للصعق الكهربائي.

كانت عثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على جثة طفل داخل مخزن بنطاق قسم شرطة الهرم، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد وائل هلال مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثة طفل داخل مخزن بدائرة القسم، وبإنتقال قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث القسم، عثر على جثة طفل يرتدي كامل ملابسه، ولا يوجد به أي إصابات ظاهرية، وتبين وفاته إثر تعرضه للصعق الكهربائي، وعدم وجود شبهة جنائية في وفاته، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.