مصر | سقوط عصابة سرقة مواطنين بالإكراه في البدرشين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط عصابة سرقة مواطنين بالإكراه في البدرشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة من القبض على تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بالإكراه، بنطاق مركز البدرشين، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وورد إخطار للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بتلقى العميد خالد فهمي مأمور مركز شرطة البدرشين بلاغا من سائق، مفاده أنه أثناء قيادته (سيارة أجرة) إستوقفه شخصان، وطلبا منه توصيلهما إلى منطقة سقارة بدائرة المركز، ولدى وصولهم هدده أحدهما بسلاح أبيض، وإستوليا منه على مبلغ (4700 جنيه، وهاتفه المحمول )، وحاولا الإستيلاء على السيارة إلا أنه قاومهما ولم يتمكنا من سرقتها وهربا.

وبتشكيل فريق بحث جنائي بإشراف اللواء محمد عبد التواب نائب مدير مباحث الجيزة، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل، 47 سنة، مسجل شقى خطر، محكوم عليه بالسجن 3 سنوات فى قضية "مخدرات"، عاطل، 31 سنة، محكوم عليه بالسجن 26 سنة فى قضيتي "مخدرات"، ومقيمان بدائرة المركز).

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن العقيد علي عبد الكريم، مفتش مباحث جنوب الجيزة، والقوة المرافقة له، من ضبطهما، وبحوزتهما (الأداة المستخدمة في الواقعة عبارة عن "سكين"، الهاتف المحمول المستولى عليه، مبلغ 750 جنيها).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأن المبلغ المالي من متحصلات الواقعة وإنفاقهما باقي المبلغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.