مصر | تأجيل طعن متهمي "ولاية داعش" لجلسة 20 أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل طعن متهمي "ولاية داعش" لجلسة 20 أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة النقض تأجيل نظر طعن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا "ولاية داعش القاهرة" على حكم المؤبد الصادر ضدهم لجلسة 20 أكتوبر المقبل لضم المفردات.

وتقدّم 5 متهمين بالقضية بالطعن أمام "النقض" على الحكم الحضوري الصادر بحقهم بالسجن المؤبد، حيث شمل حكم الجنايات 8 متهمين بالسجن المؤبد بينهم 3 هاربين، و5 حضوري.

كانت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت في نوفمبر 2016، بالسجن المؤبد لـ 8، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية التى تحمل رقم 20041 لسنة 2015 كلى جنوب القاهرة، عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتواصل مع جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد " تنظيم الدولة الإسلامية"، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة