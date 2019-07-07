مصر | قبول طعن المتهمين بـ"أحداث عنف ميدان الشهداء بحلوان" وإعادة محاكمتهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبول طعن المتهمين بـ"أحداث عنف ميدان الشهداء بحلوان" وإعادة محاكمتهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة النقض، بقبول الطعن المقدم من المتهمين في قضية "أحداث العنف" التي وقعت بميدان الشهداء بحلوان، وإعادة محاكمة المتهمين الطاعنين من جديد.

وكانت قد قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، في أبريل 2016 بالسجن المشدد 10 سنوات لـ7 متهمين منهم عضو مجلس شعب سابق، والسجن 15 عاما لـ 9 متهمين غيابيا، وذلك على خلفية اتهامهم بأحداث العنف التى وقعت بميدان الشهداء بحلوان عقب فض اعتصام رابعة العدوية.

ووجهت النيابة إلى المتهمين عدة اتهامات من بينها: استعراض القوة، والتلويح بالعنف وحيازة أسلحة غير مرخصة، ومقاومة السلطات وتكدير السلم العام، فضلًا عن الانضمام إلى جماعة إرهابية.