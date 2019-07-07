مصر | ضابط شرطة كلمة السر.. سقوط عصابة سرقة المواطنين في الطالبية..

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضابط شرطة كلمة السر.. سقوط عصابة سرقة المواطنين في الطالبية.. والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، من القبض على (مسجل جنائي، سبق إتهامه في 17 قضية نصب، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل، عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى) حال إستقلالهما سيارة ملاكي "مطموسة اللوحات المعدنية"، وبحوزتهما طبنجة صوت، جهاز لاسلكى "بلاستيك"، كارنيه شرطة "مزور"، حقيبة بها كمية من قصاصات الأوراق، 2 هاتف محمول، مبلغ مالي، وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على لوحاتها الأصلية.

وبمواجهتهما اعترفا خلال التحقيقات أمام المقدم محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة، بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص في إرتكاب وقائع السرقة بأسلوب إنتحال صفة رجال الشرطة بإستخدام المضبوطات، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامي، وأضافا بأن السيارة مستأجرة بمعرفة الثاني.

وأثناء السير في إجراءات البحث وجمع المعلومات عن أبعاد نشاطهما الإجرامى حضر للقسم (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول العربية"، قرر بأنه حال سيره بدائرة القسم إستوقفه شخصان وإدعيا أنهما من رجال الشرطة، وإصطحباه داخل سيارة ملاكي بزعم فحصه وما بحوزته من متعلقات، ثم قاما بوضع متعلقاته داخل مظروف وصرفه، وعقب ذلك إكتشف سرقة مبلغ مالي، وبعرض المتهمان عليه تعرف عليهما وإتهمهما بإرتكاب الواقعة.



وبتطوير مناقشتهما إعترفا بإرتكاب 4 وقائع بذات الأسلوب بنطاق قسمي شرطة (الطالبية، الأهرام)، والإستيلاء على مبالغ مالية من 5 أشخاص، وقررا صرفهما المبالغ المستولى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.