مصر | جثة مسجاة على سرير غرفة النوم.. سائق "توك توك" ونجله يقتلان مسناً بالإسكندرية بسبب المال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جثة مسجاة على سرير غرفة النوم.. سائق "توك توك" ونجله يقتلان مسناً بالإسكندرية بسبب المال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة برج العرب بمديرية أمن الإسكندرية بالعثور على جثة شخص داخل مسكنه الكائن بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة (أحد الأشخاص، 75 سنه، بالمعاش، مُقيم بالشقة محل البلاغ) مسجاة بسرير غرفة النوم ولا توجد بها إصابات ظاهرية، وبعثرة محتويات الشقة، وعدم وجود متعلقاته الشخصية وهاتفه المحمول.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالإسكندرية أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة شخصان (سائق توك توك، ونجله، مُقيمان بمنطقة الغربانيات بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما واقعة السرقة نظرًا لارتباط الأول بعلاقة صداقة مع المجني عليه وعلمه باحتفاظه بمبلغ مالي متحصل من بيع شقة ملكه، وأضافا بعدم تمكنهما من العثور على المبلغ المالى المشار إليه عقب إرتكاب الجريمة، وقاما بالإستيلاء على ( تليفزيون - شاشة - 2 سرير -2 إسطوانة بوتاجاز - هاتف محمول - مجموعة من الأوانى) وهربا، تم بإرشادهما ضبط المسروقات بمسكنهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.