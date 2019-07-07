مصر | أمن المنافذ يضبط 179 قضية تهريب بمليار و863 مليون جنيه خلال يونيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن المنافذ يضبط 179 قضية تهريب بمليار و863 مليون جنيه خلال يونيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال شهر يونيو الماضى فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط 179 قضية تهريب (ملابس جاهزة – أقمشة أجنبية الصنع –مواتير مستعملة - لعب أطفال -مستلزمات طبية – أمتعة شخصية – أدوات رياضية – معدات مطاعم – مولدات مستعملة – أدوات منزلية - ماكينات طباعة مستعملة - مستحضرات تجميل– معدات مستعملة - أجهزة كهربائية –مستلزمات كمبيوتر – أجهزة لاسلكية – أحذية رياضية - قطع غيار سيارات– معدات مستعملة) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا (1،863،227،947–مليار وثمانمائة ثلاثة وستون مليونًا ومائتان سبعة وعشرون ألفًا وتسعمائة سبعة وأربعون جنيهًا مصريًا).

وفى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد تم ضبط قضيتين تهريب عملات أجنبية ومحلية مختلفة، بلغ إجمالى المبالغ المضبوطة ("مصرى- أجنبى بما يعادله بالجنيه المصرى" 1،497،604 واحد مليون وأربعمائة سبعة وتسعون ألفًا وستمائة وأربعة جنيهًا مصريًا).

Advertisements

وفى مجال ضبط مخالفة الإجراءات الجمركية تم ضبط 61 قضية، قدرت قيمة الغرامة الجمركية بمبلغ وقدره ( 17،965 سبعة عشر ألفًا وتسعمائة وخمسة وستون جنيهًا )، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب الآثار تم ضبط قضيتين بمضبوطات بلغت (24 عملات معدنية أثرية ترجع لعصور مختلفة).

وفى مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة تم ضبط 22 قضية بمضبوطات بلغت (25،302،581) قرص مخدر، وكمية من مخدر الحشيش وزنت ( 1866،481كيلو جرام )، وكمية من مخدر الكوكايين وزنت ( 2،500 كيلو جرام – 4 لفافات من ذات المخدر)، وكمية من مخدر البانجو وزنت ( 57،515 كيلو جرام )، وزجاجة إسبراى من عقار كونترمال المخدر، وكيس من مادة MDA المخدرة، وكمية من نبات الماريجوانا.

وفى مجال مكافحة جرائم تهريب الأجهزة اللاسلكية والتنصت تم ضبط 5 قضايا، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية والأسلحة ومشتملاتها تم ضبط 14 قضية متنوعة، من بينها ضبط حوالى 20 طن ألعاب نارية "مختلفة الأحجام والأشكال"، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب السولار المُدعم تم ضبط 11 قضية بمضبوطات بلغت (2500) لتر سولار مُدعم، قدرت قيمة فارق الدعم بمبلغ وقدره (6،600) ستة آلاف وستمائة جنيهًا مصريًا.

وفى مجال الأمن العام وتنفيذ الأحكام تم ضبط 47 قضية جنائية (سرقة متنوعة – نصب وإحتيال – إنتحال شخصية وصفة)، وضبط عدد (6082) محكوم عليهم فى قضايا (جنايات – جنح حبس – جنح غرامات – مخالفات متنوعة)،تم اتخاذ الإجراءات القانونية.