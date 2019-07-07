مصر | "خلع في الكتف وطلقة طائشة".. العثور على جثة ضابط شرطة بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خلع في الكتف وطلقة طائشة".. العثور على جثة ضابط شرطة بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، على جثة ضابط شرطة برتبة رائد، داخل شقته بنطاق قسم شرطة الهرم، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد وائل هلال، مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا بالعثور على جثة رائد شرطة داخل شقته بدائرة القسم.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث القسم، والرائد إسلام السيد معاون مباحث القسم، وعثر على جثة ضابط شرطة برتبة رائد، مصاب بطلق ناري من سلاحه، وعثر بجواره على سلاحه وطلقات نارية من ذات العيار.

وتوصلت التحريات، التي أجريت بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، إلى أنه يعمل بقطاع أمن أسوان، وكان متواجدا داخل شقته، في اجازة عمل، لإصابته بـ"خلح في الكتف".

وأشارت التحريات، إلى أن إصابته التي أودت إلى وفاته، كان ينظف سلاحه الميري، وخرجت منه طلقة عن طريق الخطأ، أصابته وأدت بحياته، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.