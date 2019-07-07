مصر | شخصان ينتحلان صفة رجال شرطة لسرقة المواطنين بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شخصان ينتحلان صفة رجال شرطة لسرقة المواطنين بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال مباحث الجيزة في ضبط شخصين لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع السرقة بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة من ضبط شخصين (مسجل جنائى - سبق اتهامه في 17 قضية نصب - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل، عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلي)، حال استقلالهما سيارة ملاكي "مطموسة اللوحات المعدنية"، وبحوزتهما "طبنجة صوت، جهاز لاسلكى "بلاستيك"، كارنيه شرطة "مزور"، حقيبة بها كمية من قصاصات الأوراق - 2 هاتف محمول – مبلغ مالي".

وبتفتيش السيارة عُثر على لوحاتها الأصلية، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب وقائع السرقة بأسلوب انتحال صفة رجال الشرطة باستخدام المضبوطات، وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامي، وأضافا أن السيارة مستأجرة بمعرفة الثاني.

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وأثناء السير فى إجراءات البحث وجمع المعلومات عن أبعاد نشاطهما الإجرامى، حضر للقسم أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول العربية"، قرر أنه حال سيره بدائرة القسم استوقفه شخصان وادعيا أنهما من رجال الشرطة، واصطحباه داخل سيارة ملاكى بزعم فحصه وما بحوزته من متعلقات، ثم قاما بوضع متعلقاته داخل مظروف وصرفه، وعقب ذلك اكتشف سرقة مبلغ مالى، وبعرض المتهمين عليه تعرف عليهما واتهمهما بارتكاب الواقعة.

بتطوير مناقشتهما اعترفا بارتكاب 4 وقائع بذات الأسلوب بنطاق قسمى شرطة (الطالبية – الأهرام)، والاستيلاء على مبالغ مالية من 5 أشخاص، وقررا صرفهما المبالغ المستولى عليها.

واتُخذت الإجراءات القانونية، وذلك فى ضوء استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي وقائع السرقة بأسلوب انتحال الصفة.