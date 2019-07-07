مصر | بحوزتهم هيروين وأسلحة نارية وبيضاء بمنطقة السحر والجمال.. ضبط 4 عناصر إجرامية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحوزتهم هيروين وأسلحة نارية وبيضاء بمنطقة السحر والجمال.. ضبط 4 عناصر إجرامية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 4 عناصر إجرامية بمنطقة السحر والجمال وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين وأسلحة نارية وبيضاء).

وأسفر استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان "منطقة السحر والجمال" عن ضبط (عنصر إجرامى – 38 سنه- مقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر بالشرقية ) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة، مُُتخذًا من مدينة العاشر من رمضان مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وذلك حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته (20 جرام لمخدر الهيروين - هاتف محمول).

كما تم ضبط 2 من العناصر الإجرامية - مقيمان بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر بالشرقية لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة، مُُتخذان من مدينة العاشر من رمضان مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وذلك حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما (20 جرام لمخدر الهيروين – 2هاتف محمول).

وضبط (عنصر إجرامى – 29 سنه- مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية – سبق إتهامه فى قضيتى "مخدرات"، ومطلوب ضبطه فى قضية "ضرب وإحداث عاهة")، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبحوزته (طبنجة – سلاح أبيض "سنجة").

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.