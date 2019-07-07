مصر | ضبط 16 طن طحينة فاسدة داخل مصنع بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 16 طن طحينة فاسدة داخل مصنع بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وتشديد الرقابة على أسواق التصنيع والتداول، لاسيما مكافحة جرائم الغش التجارى.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية قيام المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية – كائن بدائرة قسم شرطة برج العرب بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الغش التجاري من خلال تصنيع مواد غذائية "طحينة" بدون ترخيص مستخدمًا خامات مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وطرحها للبيع بالأسواق.

وباستهداف المصنع المشار إليه، أمكن ضبط كمية قدرها (15،930 طن " منتج نهائى غير مطابق للمواصفات – مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر").

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.