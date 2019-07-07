مصر | مباحث القاهرة تكشف كذب ادعاء سائق بتعرضه لسطو مسلح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباحث القاهرة تكشف كذب ادعاء سائق بتعرضه لسطو مسلح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف رجال مباحث القاهرة كذب ادعائه فكر فى اختلاق واقعة سطو لسرقة أموال صاحب سيارة يعمل عليها حيث كشف رجال مباحث القاهرة كذب ادعائه وتمكنوا من القبض عليه وعرضه على النيابة العامة للتحقيق.

تبلغ للمقدم محمد الشموتى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا من (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول) مصاب بجرح قطعى باليد اليمنى وآخر بالبطن، قرر بأنه أثناء سيره بدائرة القسم بسيارة ملاكى قيادته "يعمل عليها كسائق"، وبحوزته مبلغ مالى كان فى طريقه لتسليمه إلى صاحب السيارة الذى يعمل لديه، فوجئ بقيام شخصين باستيقافه وتهديده بأسلحة بيضاء كانت بحوزتهما، والتعدى عليه بالضرب محدثان إصابته، والاستيلاء منه على المبلغ المالى وهاتفه المحمول كرهًا عنه، ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بمحل الواقعة لم يستدل على صحتها، وبإعادة مناقشة المبلغ ومواجهته اعترف أمام العميد حسام عبدالعزيز رئيس مباحث قطاع شمال القاهرة بإختلاقه الواقعة، وأقر بأنه استولى على المبلغ المالى نظرًا لمروره بضائقة مالية، وإخفاء هاتفه المحمول داخل السيارة قيادته، وقام بإحداث إصابته وتمزيق ملابسه بنفسه.

وبإرشاده تم ضبط المبلغ المالى المستولى عليه وهاتفه المحمول بمكان إخفائهما داخل السيارة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. وتمكنوا من القبض عليه وعرضه على النيابة العامة للتحقيق.

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تبلغ للمقدم محمد الشموتى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا من (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول) مصاب بجرح قطعى باليد اليمنى وآخر بالبطن، قرر بأنه أثناء سيره بدائرة القسم بسيارة ملاكى قيادته "يعمل عليها كسائق"، وبحوزته مبلغ مالى كان فى طريقه لتسليمه إلى صاحب السيارة الذى يعمل لديه، فوجئ بقيام شخصين باستيقافه وتهديده بأسلحة بيضاء كانت بحوزتهما، والتعدى عليه بالضرب محدثان إصابته، والاستيلاء منه على المبلغ المالى وهاتفه المحمول كرهًا عنه، ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بمحل الواقعة لم يستدل على صحتها، وبإعادة مناقشة المبلغ ومواجهته اعترف أمام العميد حسام عبدالعزيز رئيس مباحث قطاع شمال القاهرة بإختلاقه الواقعة، وأقر بأنه استولى على المبلغ المالى نظرًا لمروره بضائقة مالية، وإخفاء هاتفه المحمول داخل السيارة قيادته، وقام بإحداث إصابته وتمزيق ملابسه بنفسه.

وبإرشاده تم ضبط المبلغ المالى المستولى عليه وهاتفه المحمول بمكان إخفائهما داخل السيارة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.