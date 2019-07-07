مصر | إعدام 3 أطنان دواجن فاسدة بدار السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعدام 3 أطنان دواجن فاسدة بدار السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط قرابة 3 أطنان دواجن مجهولة المصدر داخل مجزر غير مرخص بدار السلام، حيث قررت النيابة العامة بإعدام الدواجن وحبس صاحب المجزر 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتمكنت إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن مجزر دواجن - كائن بدائرة قسم شرطة دار السلام - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) لإدارته المجزر "بدون ترخيص"، وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "دواجن" مذبوحة خارج المجازر الحكومية المرخصة مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وتبين أنها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المجزر على كميات قدرها (2،780 طن مقطعات دواجن) جميعها مجهولة المصدر.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.