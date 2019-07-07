مصر | ضبط شخصين كونَّا تشكيلا عصابيا لسرقة الهواتف بمصر القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط شخصين كونَّا تشكيلا عصابيا لسرقة الهواتف بمصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من ضبط عنصرين إجراميين - سبق اتهامهما في 10 قضايا "سرقة".. مقيمان بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة.. حال إستقلالهما مركبة توك توك "ملك الأول"، وبحوزتهما 3 هاتف محمول مجهولين المصدر.

وبمناقشتهما عن مصدر الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهما إعترفا بأنها من متحصلات 3 وقائع سرقة بأسلوب "الخطف" بإستخدام المركبة المضبوطة بحوزتهما.

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهم بالسرقة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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