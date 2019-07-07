مصر | وزير الداخلية يكافئ 789 من رجال الشرطة لتميزهم في تحقيق الأمن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الداخلية يكافئ 789 من رجال الشرطة لتميزهم في تحقيق الأمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بصرف مكافأة 789 من رجال الشرطة "388 ضابطا – 380 فردا – 21 مجند" بالقطاعات والإدارات العامة ومديريات أمن (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الشرقية، السويس، الإسماعيلية، الدقهلية، دمياط، المنيا، الفيوم، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، شمال سيناء، جنوب سيناء، الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، الإدارة العامة لأمن الموانئ، الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، وقطاع الأمن العام، قطاع الأمن المركزى).

يأتي ذلك نظرًا لجهودهم وتميزهم فى أداء عملهم، والتى أسهمت فى كشف غموض العديد من القضايا المتنوعة وضبط مرتكبيها، والتصدى لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين، ونظير الانضباط والإلتزام والجدية فى الأداء وذلك خلال الشهر الماضى.

وذلك فى إطار ما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالغ بتقدير الجهود المبذولة من قبل رجال الشرطة فى حماية أمن واستقرار الوطن، وما يقوم به العديد من رجال الشرطة من جهود متميزة تسهم فى النجاحات الأمنية، والتى كانت ولاتزال محل تقدير من الكافة، ولم تكن لتتحقق إلا من خلال جهود مخلصة لرجال أوفياء للوطن.