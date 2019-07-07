مصر | عودة الهدوء بعد إخماد حريق عقار سكني بعين شمس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عودة الهدوء بعد إخماد حريق عقار سكني بعين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد الهدوء صباح يوم اليوم بعد نشوب حريق بأحد العقرات السكنية بمنطقة عين شمس بالقاهرة، نتيجة ماس كهربائى، أدى الى انتشار النيران بمحيط المنزل، وتم إخماد الحريق من قبل الحماية المدنية، ومنعت الاخيرة امتداد النيران الى الشقق المجاورة.

كانت البداية عندما وردت معلومات لغرفة نجدة عمليات القاهرة تفيد بإندلاع النيران فى أحد الطوابق بمنطقة عيش شمس الغربية، وعلى الفور، قام اللواء أسامه فاروق مدير الحماية المدنية بالدفع ب3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمن، وإستخدام الخزانات الكيميائية لإطفاء الحريق، حيث كشفت التحريات الأولية فيما بعد أن ماسا كهربائيا بجهاز التكيف وراء الحريق، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.