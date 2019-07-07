أخبار مصر | "الآثار" تعلن انطلاق فعاليات مبادرة تعليم "الهيروغليفية" للأطفال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الآثار" تعلن انطلاق فعاليات مبادرة تعليم "الهيروغليفية" للأطفال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت وزارة الآثار أولى فعاليات برنامج "الكتابة المصرية القديمة"، والذي يأتي ضمن المبادرة التي أطلقتها الوزارة العام الماضي في اليوم العالمي للمتاحف بالتعاون مع مكتبات جمعية مصر للثقافة وتنمية المجتمع، لتوعية جمهور المكتبات من الأطفال بالتراث والحضارة المصرية.

وأوضحت الدكتورة رشا كمال مدير عام إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي بوزارة الآثار، أن البرنامج يتضمن سلسلة من الندوات عن الكتابة المصرية القديمة وخاصة الهيروغليفية، وورشة عمل عن كتابة الأطفال لأسمائهم بالخط الهيروغليفي داخل خراطيش كالملوك، بالإضافة إلى تنيظم برنامج عن الرياضة عبر العصور، وذلك مواكبة لاستضافة مصر لكأس الأمم الأفريقية والذي يتضمن ندوة عن الرياضة في مصر عبر العصور.

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وأشارت أن المبادرة تستهدفت رواد المكتبات من الأطفال لتنمية الوعي الأثري وتعزيز الانتماء لديهم من ربط مقتنيات المكتبات بمقتنيات المتاحف الأثرية.

وتستمر الفعاليات خلال شهري يوليو وأغسطس، في تسعة مكتبات تابعة لجمعية مصر الثقافة وتنمية المجتمع و المركز الثقافي بارض الجولف ومكتبة عرب المحمدي للطفل، ومكتبة المعادي العامة، ومكتبة خالد بن الوليد العامة، ومكتبة السلام للطفل، ومكتبة مدينة نصر، ومكتبة شبرا الخيمة، ومكتبة حلوان للطفل، ومكتبة 6 أكتوبر.