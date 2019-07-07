أخبار مصر | ختام دورة "الكتلة الشبابية" في القانون الجنائي .. وتسليم الشهادات الخميس المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ختام دورة "الكتلة الشبابية" في القانون الجنائي .. وتسليم الشهادات الخميس المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت الكتلة الشبابية لمحامي مصر، الندوة الختامية في دورة القانون الجنائي بمحكمة صورية لمحاكاة العمل على قضايا الجنايات داخل المحاكم، وذلك بالنادي النهري في المعادي، تحت رعاية النقيب العام، سامح عاشور.

وقال شادي ثروت، رئيس الكتلة، إن ذلك يأتي في إطار تدريب شباب المحامين على الترافع العملي، وكيفية التعامل مع قضايا الجنايات، مشيرا إلى أن الكتلة كانت قد وزعت عدة قضايا على شباب المحامين الحاضرين لسلسلة ندواتها لمناقشتهم فيها.

وأضاف أن فاعليات الندوة الختامية شملت محاكاة للعمل على قضايا الجنايات داخل المحاكم، مع شرح عملي عن المرافعات في الجنايات، وقد حاضر فيها محمد عبدالنعيم، المحامي بالنقض، أستاذ القانون الجنائي، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار الحرص على تنمية الجوانب الثقافية للمحامين.

في سياق متصل، أعلن رئيس الكتلة عن اعتزامها تنظيم حفل تسليم شهادات الدورة يوم الخميس المقبل، بحضور أعضاء من مجلس النقابة العامة، والفرعيات، مشيرا إلى أن هناك جوائز خاصة سيتم توزيعها على الشباب الذين أثبتوا كفاءتهم في الدورة.