أخبار مصر | "محامي جنوب القليوبية" تعلق العمل حدادًا على مقتل محام بشبرا الخيمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "محامي جنوب القليوبية" تعلق العمل حدادًا على مقتل محام بشبرا الخيمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس نقابة محامي جنوب القليوبية، تعليق العمل بجميع أنشطة النقابة الفرعية لمدة أسبوع، حتى السبت المقبل، فيما عدا التصديق على العقود والعلاج، وذلك حدادا على المحامي محمد زعتر، الذي لقي مصرعه، وإصابة زميله، إثر قيامهما بضبط بلطجية قاموا بسرقة مكتب أحدهما، فقاموا بإطلاق نيران عليهما، مما أدى إلى وفاة أحدهما، وإصابة الآخر، الذي تم نقله لمستشفى ناصر العام، وتولت النيابة التحقيق.

وعن تفاصيل الواقعة، قال إمام الصديق، أمين عام نقابة جنوب القليوبية، إن الواقعة تعود لسرقة مكتب المحامي همام أبواليزيد، صديق المجنى عليه، المحامي بشبرا الخيمة، محمد زعتر.

وعندما قام بتفريغ الكاميرا، شاهد سيارة وحدد أرقامها، وبعدها قام بالاتصال بزميله المجني عليه لمقابلته بمنطقة إبراهيم بك بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وفي أثناء سيرهما، شاهدا السيارة التى تمت بها واقعة سرقة مكتبه، وسرعان ما أمسكا بالمتهمين، ووجدا بالسيارة المسروقات التى سرقت من مكتبه، وعندما حاولا ضبط سائق السيارة، قام بالهرب، وفوجئا بعدها بقيام اثنين بالتعدى عليهما بوابل من الطلقات النارية بطريقة عشوائية، مما أصاب المجنى عليه الأول بطلقة بالقلب، توفى على إثرها، بينما أصيب الآخر بالكتف، وتم نقله لمستشفى ناصر العام.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من العميد إسماعيل عبدالله، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بوفاة وإصابة محاميين بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وتم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء هشام سليم، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، والعميد يحيى راضى، رئيس المباحث الجنائية بالقليوبية.

وأكدت تحريات المقدم محمد الشاذلى، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، أن وراء ارتكاب الواقعة اثنين آخرين، جار ملاحقتهما وتحديدهما، وتولت النيابة التحقيق.