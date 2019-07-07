أخبار مصر | التجديد لـ'نوار' في الإذاعة و'مبروك' في صوت القاهرة وسوزان حامد في الإقليميات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التجديد لـ'نوار' في الإذاعة و'مبروك' في صوت القاهرة وسوزان حامد في الإقليميات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، على تجديد التعامل مع بعض القيادات الذين انتهت مدة عملهم، وجدد زين 6 أشهر لمحمد نوار رئيس الإذاعة، وللمرة الثالثة تم التجديد لسوزان حامد رئيس قطاع الإقلي؛ لتجهيزها خطة دمج لبعض القنوات الإقليمية، وتحضير عدد من البرامج الجديدة.

كما قام "زين" بالتجديد لنادية مبروك رئيس شركة "صوت القاهرة"، وذلك لمدة ٦ أشهر، حتى تنتهي من خطتها التي أعدتها للشركة.