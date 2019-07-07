أخبار مصر | 'الأعلى للإعلام' ينعى مصور 'اغتيال السادات'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الأعلى للإعلام' ينعى مصور 'اغتيال السادات' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، وفاة المصور الصحفي الكبير بأخبار اليوم، مكرم جادالكريم، الذي وثّق بكاميراته لحظة اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وقال المجلس في بيان له، إن "جاد الكريم" كان أحد أعلام التصوير، عوتوفي عن عمر يناهز 80 عامًا، وكان أول مصري يحصل على جائزة (وورلد برس فوتو)، وهي كبرى جوائز التصوير، عن صوره في(حادث المنصة، اغتيال السادات)، كما أنه صاحب أهم صور في توثيق حروب اليمن والاستنزاف و6 أكتوبر وتشاد والخليج.

وأضاف أنه حصد الكثير من الجوائز، منها: "وورلد برس فوتو"، عن صوره لاغتيال السادات، وجائزتان من نقابة الصحفيين 1987 و1988، وجائزة التفوق الصحفي من نقابة الصحفيين عام 1981، وجائزة أحسن صور صحفية في حرب البوسنة 1986 من القوات المسلحة، وجائزة القوات المسلحة لأفضل صور صحفية عام 1993، كما فاز بـ4 جوائز عالمية من هولندا، وجائزة من النادي الصحفي الأمريكي فيما وراء البحار.

وأكد أن مجلة "بارى ماتش اختارته كأحد أهم 10 مصورين في القرن العشرين، كما حصل على جائزة أفضل صورة للعام من هولندا، والتي تُعتبر "نوبل التصوير"، عن حادث المنصة.