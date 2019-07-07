شكرا لقرائتكم خبر عن بي بي سي: مصر تطلب رسيماً منع خروج رأس الأله آمون من بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ذكرت قناة «بي بي سي» أن مصر طلبت رسميا من بريطانيا منع خروج رأس تمثال الإله آمون الذي يحمل ملامح وجه توت عنغ آمون من الأراضي البريطانية بعد بيعه في مزاد علني الأسبوع الماضي.

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و جاء في التقرير وفقاً لمصادر مصرية أن مصر تتجه إلى رفع قضية أمام المحاكم البريطانية سعيا لاسترداد الرأس الذي تعتبره ملكية مصرية مسروقة.

وتعود الواقعة حين قامت دار كريستيز للمزادات الشهيرة ببيع الرأس بحوالي 5 آلاف جنيه استرليني رغم احتجاجات مصر المتكررة.، وبيعت في المزاد أيضا 32 قطعة أثرية أخرى من بينها لوحة حجرية لوجه الآله آمون.

ولم تعلن كريستيز عن اسم مشتري رأس توت عنخ آمون بناء على طلبه، كما تقول.