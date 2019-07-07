شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يتابع مع غرفة العمليات انتظام الحالة العامة بمواقف سيارات الأجرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء قاسم حسين محافظ المنيا اليوم الحالة العامة بجميع مواقف السيارات ومحطات الوقود على مستوى مدن ومراكز المحافظة عبر غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ،حيث أكد المحافظ انتظام واستقرار الحالة العامة، وذلك بعد اعتماد تعريفة الركوب الجديدة لجميع وسائل المواصلات عقب تحريك أسعار المواد البترولية .

شدد المحافظ على تكثيف حملات الرقابة على جميع مواقف السيارات ومتابعة التزام السائقين بالزيادة، التي أقرتها المحافظة سواء أجرة القرى والمحافظات وتعريفة السرفيس والنقل الداخلي، سواء السرفيس أو التاكسي والنقل بين المراكز والقرى على الطرق الداخلية ،وذلك منعاً للاستغلال أو المغالاة في الأجرة.

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كما وجه رؤساء المراكز بالمتابعة الميدانية لمواقف سيارات الاجرة .

من جانبه تابع العقيد محمد صلاح رئيس مركز ابوقرقاص انتظام الحالة العامة بعدد من مواقف السيارات بشوارع المدينة والقرى.

وتواصل غرفة عمليات المحافظة الرئيسة انعقادها على مدار الساعة لمتابعة انتظام حركة السير داخل المواقف والمحطات، كما تستقبل شكاوى المواطنين على الأرقام (114 – 2342200 – 2320001).

والخط الساخن لادارة المرور 19735