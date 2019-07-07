شكرا لقرائتكم خبر عن بيطري أسيوط: استمرار حملات تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل مديرية الطب البيطري بأسيوط تنفيذ حملات تحصين الحيوانات ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع بقرى المحافظة طبقاً للخطة الموضوعة مسبقاً.

وأكد الدكتور خالد بكري مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط على اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من الأمراض الوبائية التي قد تصيب الحيوانات وتؤثر على الثروة الحيوانية والعمل على منع انتشار العدوى خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة مع تقديم أوجه الدعم والرعاية الممكنة للمزارعين والمربين ونشر ثقافة التوعية والوقاية خير من العلاج للحفاظ على الثروة الحيوانية.



وأوضح الدكتور خالد بكري إن المديرية والإدارات التابعة لها بقرى ومراكز المحافظة تواصل تنفيذ حملات لتحصين الحيوانات (أبقار وجاموس وأغنام وماعز وجمال) ضد أمراض (الحمى القلاعية والوادي المتصدع والنيموباك والجدري) طبقاً للخطة الموضوعة خلال شهور فصل الصيف الذي ترتفع خلاله درجات الحرارة حيث يتم تنظيم حملة خلال الفترة من 22 يونيو الماضي وحتى 25 يوليو الجاري.



وأضاف أنه تم تشكيل لجنة تحصين مركزية ثابتة بكل قرية فضلاً عن توزيع باقd أفراد اللجان للتحصين من منزل إلى منزل وبالأسواق وأماكن تجمع الماشية تحت إشراف مدير إدارة الوقاية بالمديرية لتحصين جميع الماشية مضيفًا إنه يتم توفير كميات اللقاح اللازمة لهذه التحصينات عن طريق الهيئة العامة للخدمات البيطرية لأهمية تنظيم ندوات إرشادية وعقد لقاءات لتوعية المربيين وتعريفهم بأهمية التحصينات ضد الأمراض الوبائية للحفاظ على الثروة الحيوانية مؤكدًا على جاهزية أطقم الأطباء والمساعدين ورؤساء الأقسام وأطباء الوقاية بمختلف الإدارات البيطرية للتعامل مع الحيوانات المريضة ومكافحة الأمراض الوبائية من خلال عدة إجراءات وقائية.