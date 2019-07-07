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شكرا لقرائتكم خبر عن مشاجرات بين أصحاب المعاشات بعد سقوط «السيستم» في بريد دسوق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تسبب سقوط «السيستم» في بريد دسوق بكفر الشيخ، الأحد، في نشوب مشادات ومشاجرات بين مئات المواطنين المتعاملين مع المكتب.
وافترش أصحاب المعاشات الأرض في هذا الحر الشديد، في وقت كان يقف كثيرون في طوابير طويلة منذ الصباح أملا في صرف معاشاتهم، فيما امتلأت الشوارع المحيطة بهم.
ووسط معاناة الزحام والانتظار فوجئوا بتوقف العمل، وعند سؤالهم عن السبب أبلغهم المسؤولون بسقوط السيستم الخاص بالمكتب.
وخاطب المواطنون مكتب الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفرالشيخ، كما استغاثوا بمسؤولي البريد بالمحافظة، لا سيما بعد ما أعلنته الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بإعطائها تعليمات بتسهيل عملية صرف المعاشات.
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