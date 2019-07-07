شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق القمة الأفريقية الاستثنائية فى النيجر برئاسة السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت منذ قليل، أعمال القمة الأفريقية الاستثنائية فى العاصمة نيامى بالنيجر، والتى يترأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

كان السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، قد أكد إن القمة ستشهد إطلاق منطقة اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية، بعد استكمال نصاب تصديقات الدول الأفريقية، ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة، أن تلك الاتفاقية التى تعد أهم أولويات الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقى التى سعت مصر لتفعيلها وجعلها واقعًا، نظرا لأنها تمثل علامة فارقة فى مسيرة التكامل الاقتصادى للقارة، وستنشئ أكبر منطقة تجارة حرة فى العالم، وهو ما يمهد الطريق إلى اندماج القارة فى مؤسسات وآليات الاقتصاد العالمى.