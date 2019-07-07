شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانية معرضة لخسارة عملها بعد إدعاء تعرضها لتسمم غذائى فى شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قالت صحيفة "ميل أون صنداى" البريطانية إن شرطية بريطانية يمكن أن تفقد وظيفتها بعد أن تم ضبطها وهى تحاول المطالبة بالتعويض بالإدعاء كذبا أنها تعرضت لتسمم غذائى فى رحلتها مع شركة "توماس كوك"، فى شرم الشيخ، بمصر.

وزعمت كاتي مايلز أنها لم تشعر قط بهذا السوء بسبب إصابتها بالتسمم، مدعية أن زوجها اضطر إلى دفعها على كرسي متحرك عبر المطار قبل رحلة العودة إلى المنزل.

لكن فى الوقت الذى زعمت فيه مرضها، كانت تركب جملًا فى عطلة فى مصر، ووصفها قاض نظر فى مطالبة التعويض بأنها "مخادعة بشكل أساسى".

وطالبت مايلز، التى تعمل فى شرطة نوتنجهامشاير، بالتعويض عن مرضها المزعوم من شركة السفر توماس كوك - وعندما رفضت الشركة تعويضها، تقدمت بدعوى قضائية مقابل 360 جنيه إسترليني.

كجزء من القضية، طُلب منها تسليم الأدلة من هاتفها، وكشفت الصور أنها كانت نشيطة بشكل ملحوظ لامرأة يفترض أنها مريضة.

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وادعت المرأة البالغة من العمر 38 عامًا، أنها بعد تناول الغداء في اليوم الثالث من إجازتها في منتجع بشرم الشيخ ، بدأت تشعر "بالدوخة، وبالارتجاف وبتشنجات في المعدة وشعور بالمرض" وصعدت إلى غرفتها.

ولكن سمعت محكمة مقاطعة نوتنجهام أنها في وقت لاحق من ذلك اليوم ذهبت في رحلة "سفارى" صحراوية، وظهرت فى الصور وهى تبتسم وتلف وشاح حول رأسها ، فى حين سجل مقطع فيديو ركوبها على الجمال، وكانت هناك صورة لها وهي تبتسم وتستمتع بالشواء في الصحراء، رغم أنها ادعت أنها لم تأكل أى شيء هناك.

بعد يومين - عندما قالت إنها كانت تضطر إلى استخدام المرحاض كل 15 إلى 20 دقيقة، وأن "مرضها" قد قلل من طاقتها - ذهبت مايلز في رحلة بالقارب طوال اليوم، تُظهر صور أخرى من الرحلة مع زوجها واثنان من أتباعها فى مايو 2015 ظهورها فى حوض السباحة بالفندق وهى ممدة فى المياه.

قيل للمحكمة كذلك أنه رغم ادعاء مايلز بأنها لم تكن مريضة على الإطلاق طوال حياتها، فإنها لم تزر طبيبًا فى الفندق، كما لم تتصل بطبيب بعد عودتها إلى بريطانيا.