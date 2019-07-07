شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد القمة الأفريقية الاستثنائية فى النيجر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى مقر انعقاد القمة الأفريقية الاستثنائية، المنعقدة فى النيجر.
كان السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، قد أكد إن القمة ستشهد إطلاق منطقة اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية، بعد استكمال نصاب تصديقات الدول الأفريقية، ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
وأضاف أن تلك الاتفاقية التى تعد أهم أولويات الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقى التي سعت مصر لتفعيلها وجعلها واقعًا، نظرا لأنها تمثل علامة فارقة فى مسيرة التكامل الاقتصادي للقارة، وستنشئ أكبر منطقة تجارة حرة فى العالم، وهو ما يمهد الطريق إلى اندماج القارة فى مؤسسات وآليات الاقتصاد العالمى.
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