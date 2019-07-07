جولة لمسئولى التنمية المحلية بموقف سيارات الجيزة لمتابعة تطبيق التعريفة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية، جولة ميدانية على موقف السيارات بميدان الجيزة للاطمئنان على سير العمل بالتعريفة الجديدة بعد تطبيقها.
وأكدت وزارة التنمية المحلية فى بيان اليوم، ضرورة المتابعة المستمرة والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وخطوط السير والإعلان عن الأسعار الجديدة لأجرة الركوب فى مكان ظاهر بالموقف مع تشديد الرقابة وتوقيع العقوبات المقررة قانوناً على المخالفين، مشددة على ضرورة وضع ملصق على سيارات السرفيس متضمناً خط السير والأجرة المحددة .
وحذرت الوزارة من محاولة بعض قائدى سيارات الأجرة استغلال إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تتخذها الدولة وتغليب مصلحتهم الخاصة على مصلحة الوطن من خلال زيادة قيمة أجرة الركوب عن التعريفة القانونية وقيام بعض السائقين بتقطيع المسافات، مؤكدًا أنه سيتم التعامل بحسم مع أى شكاوى.
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