شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا: خطوط ساخنة لاستقبال شكاوى المواطنين عقب زيادة تعريفة المواصلات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، تواصل غرفة عمليات المحافظة الرئيسية وانعقادها على مدار الساعة لمتابعة انتظام حركة السير داخل المواقف والمحطات، كما تستقبل شكاوى المواطنين على الأرقام (114 – 2342200 – 2320001).

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كما تفقد محافظ المنيا، انتظام الحالة العامة بعدد من مواقف السيارات بشوارع المدينة، وذلك عقب اعتماد تعريفة المواصلات الجديدة لجميع وسائل النقل عقب تحريك أسعار المواد البترولية .

وتابع المحافظ مع العميد عادل جلال مدير ادارة المرور ومحمد سيد رئيس المدينة استقرار الحالة العامة بمواقف ومحطات الاجرة، وشدد المحافظ على الالتزام بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطن من قبل السائقين، كما وجه بتكثيف الرقابة والمتابعة من قبل إدارة ومباحث المرور وإدارة المواقف والأجهزة المعنية.

وبدأت ادارة المرور عقب اعتماد التعريفة الجديدة للمواصلات، بتعليق لافتات بالمواقف والمحطات المختلفة، وكذلك على سيارات الاجرة كما أعلنت عن استقبال أيه شكاوى للمواطنين تتعلق بالالتزام بالتعريفة الجديدة على، الخط الساخن: 19735.