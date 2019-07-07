شكرا لقرائتكم خبر عن عدد الوقائع المصرية 7 يوليو 2019 (نص القرارات) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر عدد الوقائع المصرية، الصادر صباح اليوم، عدد من القرارات الهامة للوزراء، وللإطلاع على نص القرارات:

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