شكرا لقرائتكم خبر عن «خليك إيجابي».. حملة في أسيوط للإبلاغ عن مخالفات أسعار الوقود والسيارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة أسيوط عن إطلاق حملة «خليك ايجابي» لتوعية المواطنين بالإبلاغ عن أية شكاوي أو بلاغات تتعلق بالتلاعب بأسعار الوقود أو التعريفة الجديدة أو مخالفة خطوط السير والاعلان عن 3 خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والاستجابة العاجلة لها بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ومديرية الأمن وإدارتي المرور ومباحث المرور ومديرية التموين بالمحافظة.

هذا بالاضافة إلى شن حملات مفاجئة من خلال الأكمنة الثابتة والمتحركة بمختلف أحياء ومراكز المحافظة وعلى الشوارع الرئيسية وبالميادين لضبط تعريفة سيارات التاكسي وخطوط سير سيارات النقل الجماعي والسيرفيس الداخلي.

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وقال العميد أشرف مرسي مدير إدارة المرور بأسيوط إنه تم ضبط وتحرير 16 مخالفة مرورية خلال يومين لتقاضي أجرة أزيد من التعريفة المقررة.

وناشد مدير إدارة المرور جموع المواطنين بالتحلى بالايجابية والابلاغ عن اية تجاوزات أو مخالفات من قبل سائقى سيارات التاكسى أو النقل الجماعى أو أي تلاعب بالاسعار بمحطات الوقود أو مستودعات البوتاجاز والابلاغ عن ارقام المركبات أو اسماء المستودعات المخالفة لاتخاذ الاجراءات القانونية بالتنسيق مع جميع الاجهزة الأمنية والرقابية.

وأشار العميد أشرف إنه تم تنظيم أكثر من حملة مرورية لضبط تعريفة الأجرة الجديدة ومنع استغلال المواطنين بمشاركة ضباط وأفراد الإدارة حيث تم تحرير 15 مخالفة لسائقي التاكسي ومخالفة لسائق سيارة سيرفيس للنقل الداخلي لتقاضيهم أجرة أزيد من المقرر وتم تحرير المخالفات وتطبيق الغرامات الفورية عليهم طبقًا للقرارات المنظمة لذلك.

يذكر أن محافظة أسيوط كانت قد أعلن عن تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين بخصوص تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية أو أي تلاعب بتعريفة المواصلات الداخلية أو الخارجية بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ضمن حملة توعية «خليك ايجابي» من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528) أو من خلال الرقم الأرضي (2325369 / 088) على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ وتلقي شكاوي المواطنين والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.