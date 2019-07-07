شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: انخفاض حالات التعديات بسبب تغليظ العقوبات على المخالفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، التقرير الذي أعده المهندس محمد صلاح، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، حول إنجازات الإدارة خلال عام، متضمنًا أن حالات التعدي على الأرض الزراعية خلال الفترة من 11/6/2018 حتي 1/7/2019، بلغ 58 ألفا و179 حالة في مساحة حوالي 3036 فدان

وأضاف التقرير أن إجمالي عدد الحالات التي تم إزالتها من حالات التعدي في تلك الفترة، بلغ 10 ألفا و620 حالة في مساحة حوالي 6056 فدان، مشيرًا إلى أن حالات التعديات تناقصت بصورة ملحوظة، بسبب زيادة نسبة الإزالات بالمقارنة بالأعوام السابقة وذلك بناء على تنفيذ الحملات المكبرة.

Advertisements

وأوضح التقرير أن أسباب تناقص عدد حالات التعدي على الأرض الزراعية أيضًا يأتي بعد صدور القانون بتغليظ عقوبة التعدي على الأرض الزراعية، ومتابعة أية مخالفات والإزالة الفورية لها بالمشاركة بين الأجهزة المعنية بملاحقة المخالفين.

وأشار وزير الزراعة إلى أنه بالنسبة لإقامة المشروعات ذات النفع العام التي تقيمها الحكومة طبقا للقانون، فقد تم الموافقة على إقامة عدد 612 مشروع من المشروعات ذات النفع العام التي تقيمها الحكومة بمساحة حوالي 2607 فدان، والتي وردت من الوزراء والمحافظين المختصين لوزير الزراعة تنفيذا لسياسات الدولة في توفير الخدمات للمواطنين ومن ضمنها 118 مدرسة استكمالا للموافقات التي تمت بإقامة المدارس ضمن خطة الدولة بزيادة عدد الفصول لتخفيف الكثافة الطلابية والنهوض بالعملية التعليمية.

وأوضح «أبوستيت»، أنه بالنسبة لمشروعات النفع الخاص التي تخدم الإنتاج الزراعي والحيواني، فإنه تم الموافقة على إقامة عدد 2815 مبنى ومشروع بمساحة حوالي 294 فدان منهم عدد 1096 مبنى بمساحة 98 فدان عبارة عن إحلال وتجديد لمباني قديمة وتقنين أوضاع لمباني مقامة طبقا للقوانين والقرارات المنفذه لها في هذا الشأن.