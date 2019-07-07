شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. قبول طلبات 459 فرصة عمل بالقليوبية برواتب تصل لـ6000 جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ مديرية القوى العاملة بالقليوبية، الأحد، قبول طلبات راغبي العمل على 459 فرصة عمل في 7 شركات وجمعية، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب تتراوح بين 1000 إلى 6000 جنيه لبعض المهن.

صرح بذلك وزير القوى العاملة محمد سعفان، مشيرًا إلى أن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، موضحًا أن الفرص المطلوبة تتمثل في 34 فرصة عمل بإحدى الشركات على مهن أخصائي مبيعات، ومهندس ميكانيكا، وتصميمات، وأخصائي تسويق، وفني أجهزة كمبيوتر، مؤهل عالي، وبكالوريوس هندسة، وفنون تطبيقية، وبكالوريوس حاسب آلي، والمرتب من 3500 إلى 6000 جنيه.

وتطلب إحدى الجمعيات 49 فرصة عمل على مهنة مسؤول ائتمان، مؤهل عالي، والمرتب 1600 جنيه، بالإضافة إلى حوافز تصل إلى 4000 جنيه، كما تطلب إحدى الشركات 34 فرصة عمل على مهن شيف بقال، أفراد أمن، وعمال نظافة، وبائعين ملابس، وأجهزة، ومفروشات، المؤهل متوسط بدون مؤهل، والراتب الأساسي 1200 جنيه.

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كما تطلب شركة أخرى 57 فرصة عمل على مهن خدمة عملاء، ومهندسين، عمال إنتاج، وخياطة، ومهمات، مؤهل عالي، بكالوريوس علوم، ودبلوم وابتدائية، وبدون مؤهل- ابتدائي، المرتب من 1200 إلى 3200 جنيه.

وأشار فتحي دسوقي، مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية، إلى أن إحدى شركات المواد الكيمياوية تطلب 9 فرص عمل تتمثل في عمال إنتاج، ومخازن، وسائقين، ومزف أمن إداري، والمؤهل دبلوم متوسط، والمرتب يتراوح بين 1750 إلى 2750 جنيه، بالإضافة إلى حوافز وعمولات.

كما تطلب إحدى شركات الملابس الجاهزة 5 فرص عمل على مهن تفصيل حريمي براتب 1000 جنيه، وفضلا عن طلب شركة ملابس حريمي 280 فرصة عمل على مهن عمال إنتاج، مراقب جودة، وعاملات تشطيب، وعامل مكوي، والمؤهل عالي، ودبلوم وأعدادي، والمرتب يتراوح بين 1400 إلى 1700 جنيه.

وأكد مدير المديرية أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيًا، منوهًا بأنه يتم متابعة التعيين مع الشركات طبقا لتعليمات وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أولا بأول وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريًا بفرص العمل التي تم تعينها.

وقال «سعفان» إن الطلبات تقدم من اليوم الأحد وحتى استيفاء العدد المطلوب، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية عصرًا، ماعدا يومي الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية «بنها- كورنيش النيل- الفلل- بجوار ديوان عام المحافظة»، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل سكن الراغبين في العمل تسهيلا عليهم.