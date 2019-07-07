أخبار مصر | اليوم.. "مدبولي" يعقد اجتماعا بشأن العاصمة الادارية .. ويترأس المجموعة الاقتصادية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. "مدبولي" يعقد اجتماعا بشأن العاصمة الادارية .. ويترأس المجموعة الاقتصادية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في العاصمة الإدارية الحديدة والموقف التنفيذي منها.

كما يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجموعة الاقتصادية.

ويناقش الاجتماع القضايا الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي خلال الفترة المقبلة، وذلك في ضوء الجهود التي بذلت في هذا الصدد، وأسفرت عن بنية تشريعية جاهزة، ودورة إجراءات أكثر تيسيراً، على النحو الذي يساهم في جذب أكبر حجم من الاستثمارات الخارجية.

وكذلك إيجاد فرص عمل للشباب من خلال إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، كما يناقش توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.